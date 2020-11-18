Фальсификация выборов в Василькове Киевской области, осуществлённая преступной организацией семейства Засухи-Сабадаша-Баласинович, не осталась без внимания правоохранительных органов. Часть материалов, которые тщательно документировались волонтёрами до, во время и после выборов, уже находится в прокуратуре и по ним готовятся подозрения.

По мнению следствия, главными исполнителями фальсификаций выборов в Василькове являются Ольга Клочко (член Васильковской ТИК от ВО «Батькивщина»), Олег Цаплиенко (директор ООО «Свитанок» - бизнес семьи агроолигархив Засухи) и Анна Шалуева (кандидат в депутаты Васильковского горсовета от партии «За будущее»). Кроме того, подделанные данные по результатам выборов депутатов Васильковского городского совета приняла сисадмин Васильковской ТИК Елена Сыч, которая уже вовлечена в оперативно-розыскную деятельность Национальной полиции Киевской области.

Напомним, на Васильковщине во время проведения голосования, а также во время подсчета голосов полицией было зафиксировано множество фальсификаций. Здесь по фактам нарушений избирательного законодательства задержаны десятки людей и открыто 15 уголовных производств.

По сообщениям СМИ, большинство нарушений были зафиксированы в пользу кандидата на пост васильковского городского головы Наталью Баласинович.