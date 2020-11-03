На закупку тест-систем собственного производства выделено около 1 миллиарда гривен.

Об этом в Верховной Раде заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, передает «Прямой».

«Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине», – резюмировал Степанов.

Министр подчеркнул, что Кабинет Министров Украины выделил более 1,2 миллиарда гривен на тестирование. Из этой суммы 1 миллиард гривен направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 миллион исследований в месяц.

«Лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся помимо наших лабораторных центров и в наших больницах. Таким образом мы значительно увеличим количество тестов», – добавил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.