В столице за минувшие сутки коронавирусом заболели 789 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

Заболели 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года. А также 24 девочки от трех недель до 17 лет и 30 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели в том числе и 27 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13153 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания запрошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе.

Напомним, за прошедшие сутки 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.