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Больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области, заявили в Закарпатской облгосадминистрации.

«Так, 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября – до 50%», - говорится в собщении.

29 октября распоряжением министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНС «Центральная городская клиническая больница» г. Ужгород многопрофильного COVID-19 госпиталь.

«Все решения на сегодня не выполнены и саботируются, - заявили в ОГА. - Невыполнение решений комиссии – это прямая ответственность городских властей, которые являются владельцем заведения».

В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных крек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер.

«Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина», - заявили в ОГА.
ForUm

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