Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Также отмечается, что в Минрегионе продолжают придерживаться профилактических мероприятий: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства. Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.

Напомним, что о своей болезни Чернышев сообщил 16 октября.