Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский, сообщила пресс-служба Министерства.

«Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы», - отметил министр.

Все сотрудники Министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

Минрегион придерживается всех правил эпидемиологической безопасности, в частности на входе в здание производится измерение температуры, все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию, имеющиеся дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.