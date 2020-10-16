также в разделеПроисшествия
В Украине за сутки – 5 992 новых случая коронавируса 12
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе 9
В Харькове поссорились агитаторы, полиция отрицает, что в ход пошел нож 13
Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие 20
Вчера боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня 8
Сутки в ООС: оккупанты 7 раз нарушили перемирие 10
Вчера боевики 4 раза нарушил перемирие 10
Возле Водяного боевики стреляли из гранатомета 11
Стрельба в Херсоне: есть раненый 18
После ДТП с грузовиком в Одесской области есть жертвы 24
В Харькове произошел пожар в многоэтажке: есть погибший 19
Фронтмен «Бумбокса» заболел COVID-19 16
Убийство девушки в Харькове: Двух полицейских будут судить за сокрытие преступления 31
На Луганщине на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль 21
Названа причина смерти троих военных на Житомирщине 28
За минувшие сутки оккупанты три раза нарушили перемирие 10
На Днепропетровщине парень тяжело ранил ножом полицейского 11
В Николаеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки 17

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский, сообщила пресс-служба Министерства.

«Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы», - отметил министр.

Все сотрудники Министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

Минрегион придерживается всех правил эпидемиологической безопасности, в частности на входе в здание производится измерение температуры, все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию, имеющиеся дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги