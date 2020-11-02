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Иностранным паломникам-мусульманам разрешили в Саудовской Аравии осуществлять «умру» (короткое паломничество) через восемь месяцев после запрета из-за пандемии коронавируса. «Умра» - это паломничество, которое мусульмане могут совершить в любое время, пишет Радио Свобода.

Начиная с 1 ноября, около 20 тысяч паломников будут ежедневно пропускать к Большой мечети в Мекке для совершения «умри».

Перед проведением ритуала иностранные паломники должны соблюдать строгие меры для предотвращения COVID-19, в частности самоизоляцию течение трех дней после прибытия в Саудовскую Аравию.

В Большой мечети расположена Кааба, здание в форме куба, которое считается наиболее священным местом для ислама.

Всем паломникам проверять температуру на входе в мечеть, они должны быть в масках, дезинфицировать руки и следить за указателями на полу, чтобы соблюдать дистанцию.

Саудовская Аравия приостановила прием паломников в марте для сдерживания пандемии коронавируса. В прошлом году «умру» совершили более 19 млн паломников.
ForUm

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