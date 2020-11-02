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Сотрудники управления уголовного розыска и детективы следственного управления полиции Донецкой области совместно с Донецкой областной прокуратурой разоблачили 49-летнюю жительницу Луганщины в организации взрыва с целью убийства, сообщает пресс-служба областной полиции.

Жертвой должна была стать 55-летняя женщина, с которой у подозреваемой был давний конфликт.

Установлено, что 20 июня этого года злоумышленница прибыла в село Иванополье в Донецкой области, имея при себе взрывное устройство, а именно гранату РГД-5 и металлическую проволоку, привязанную к чеке. Во время досудебного расследования детективы выяснили, что устройство фигурантка приобрела и хранила дома вопреки закону.

Женщина установила растяжку на воротах дома, где жила ее соперница с семьей. К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения.

По заключению следствия, противоправные действия подрывницы угрожали жизни многих лиц и могли повлечь другие жертвы.

Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ForUm

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