Во вторник, 3 ноября, дожди пройдут в западной части Украины, на востоке, юго-востоке и части центральных областей, сообщила синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории – без существенных осадков.
Температура воздуха завтра еще порадует, в течение дня в Украине + 8 + 13 градусов, на юге + 10 + 15 градусов.
В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с достаточно комфортной температурой воздуха, днем около +10 градусов.
Неделя в Украине преимущественно будет сухой, дожди - только завтра и в четверг, 5 ноября.
Ближайшее ощутимое похолодание ожидается на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.
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