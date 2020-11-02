Следователи ГБР обращаются за международной правовой помощью для расследования производства в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко.

«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым Президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие в юрисдикции Британских Виргинских островов», - заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По данным предварительного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент Украины (во время регистрации предоставлен его паспорт и указана его киевский адрес).

В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины.

Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис генпрокурора по международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.