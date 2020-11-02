В Украине начал действовать механизм проведения для граждан ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Уже заработал механизм по передаче в частные лаборатории наших тестов. Особенно это актуально для регионов, где лаборатории имеют большую нагрузку и, как следствие, имеют очереди при получении результатов исследования», - сказал Степанов.

По его мнению, очереди в лаборатории на тестирование в некоторых регионах будут ликвидированы уже на этой неделе.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.