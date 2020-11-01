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Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого было найдено в харьковском ресторане Biani Champagneria на ул. Ярослава Мудрого утром 1 ноября.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим лежала оружие», — сообщают правоохранители.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин.

Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Об инциденте также сообщал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале. Утром он написал, что в харьковском ресторане была стрельба и выложил фото с места происшествия. Но потом пост был удален. По данным Цаплиенко, в развлекательном заведении был убит Руслан Смирнов, который якобы начал стрельбу.

Как сообщил tsn.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший — охранник народного депутата от оппозиционного блока Дмитрия Шенцева. Однако сам Шенцев опроверг эту информацию.

«Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но лицо убитого мне неизвестно. Он никогда у меня не работал», — написал Шенцев на своей странице в Facebook.
ForUm

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