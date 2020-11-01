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Кипр с 1 ноября прекращает действие программы предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции - так называемая процедура получения "золотых" паспортов, пишет РБК.

В правительстве страны выступили за приостановку выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы. 

Поводом стал скандал, который разгорелся после расследования телеканала Al Jazeera.

Журналисты представились гражданином Китая, который по легенде был осужден китайским судом за отмывание денег. Юристы, риелторы и даже спикер парламента, с которыми они связались, подтвердили, что гражданство республики при наличии денег может получить даже осужденный.

На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи "золотых" паспортов. В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в "группу высокого риска". Гражданства лишились семь инвесторов.

Кипрская программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на жительство и работу в Евросоюзе за инвестицию двух миллионов евро в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики 200 тысяч евро.

С 2013 по 2019 год "золотые" паспорта получили более четырех тысяч человек, большинство из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр отменяет выдачу паспортов в обмен на инвестиции.
ForUm

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