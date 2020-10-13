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Правительство Кипра с ноября этого года прекращает действие программы относительно предоставления гражданства иностранцам в обмен на значительные инвестиции в страну, сообщает Укринформ.

Такое решение было принято после расследования Al Jazeera, во время которого журналисты сняли нескольких кипрских высоких должностных лиц, которые предлагали китайскому бизнесмену с судимостью получить гражданство Кипра.

Один из чиновников в расследовании был спикер парламента страны Деметрис Силлурис, который уже заявил, что уйдет в отставку еще до завершения расследования правоохранителей.

Отмечается, что сейчас на Кипре, который в 2004 году стал членом Евросоюза, действует программа, которая позволяет предоставлять гражданство лицам, инвестирующим в страну по меньшей мере 2 миллиона евро.

В прошлом году Европейская комиссия призвала стран-членов блока усилить контроль за выдачей паспортов гражданам третьих стран. Ведь, по мнению европейского ведомства, так называемая программа «золотых паспортов» может использоваться для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

В начале сентября кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов», к правомерности выдачи которых возникли вопросы у кипрских властей. В списке были указаны имена семерых граждан Украины: бизнесмен Игорь Коломойский, его супруга Ирина и дочь Анжелика; партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов, бизнесмен Константин Григоришин, один из учредителей корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук и его супруга Елена.
ForUm

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