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В Молдове 1 ноября начались президентские выборы.

Граждане будут выбирать главу государства из восьми кандидатов: нынешнего президента Игоря Додона, кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого, кандидата от партии "Шор" Виолетты Ивановой, кандидата от Либерально-демократической партии Тудора Делиу, кандидата от партии "Действие и солидарность" Майи Санду, кандидата от "Платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, кандидата от избирательного блока Unirea Дорина Киртоакэ и кандидата от Партии национального единства Октавиана Цыку. 

В стране открыто 2004 участка. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, также могут принять участие в голосовании – за границей открыли 139 участков.

Выборы проходят в условиях чрезвычайных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставляться защитная маска, каждый должен прийти со своей ручкой.

При входе на избирательный участок каждому избирателю в обязательном порядке измерят температуру. Также температуру будут измерять всем членам избирательных комиссий и наблюдателям, с занесением данных в специальный журнал.
ForUm

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