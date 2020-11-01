Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе заявила, что явка на выборах, которые прошли в воскресенье, 31 октября, составила 56%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В данный момент в Грузии идет подсчет голосов.

31 октября в Грузии прошли очередные парламентские выборы.

В конце августа экс-президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в грузинскую политику. Он проводит избирательную кампанию за пределами Грузии.

В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за «злоупотребление властью» и «преследовании политических оппонентов» на должности президента страны.