Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе заявила, что явка на выборах, которые прошли в воскресенье, 31 октября, составила 56%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В данный момент в Грузии идет подсчет голосов.
31 октября в Грузии прошли очередные парламентские выборы.
В конце августа экс-президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в грузинскую политику. Он проводит избирательную кампанию за пределами Грузии.
В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за «злоупотребление властью» и «преследовании политических оппонентов» на должности президента страны.
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