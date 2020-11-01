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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7959 человек, зафиксировано 110 летальных случаев, 2513 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября.

Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне. Днем ранее был зафиксирован антирекорд, за сутки заболело 8752 человека. 30 октября обнаружили 8312 новых случаев инфицирования.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 295 440 человек, из них 161 441 выздоровели, летальных исходов — 7306.

Напомним, Киев побил очередной антирекорд заболеваний COVID-19.
ForUm

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