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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 781 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 31 октября.

23 человека умерли, 223 — выздоровели.

Заболели:

400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 38 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 62 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

 

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Деснянский — 131;

Днепровский — 100;

Соломенский — 100;

Оболонский — 90.

Днем ранее, 30 октября, в Киеве тоже фиксировали рекордное количество заражений коронавирусом — 741 случай.

 

Всего по состоянию на 31 октября в столице 37 549 больных COVID-19, 12 862 пациента выздоровели, 766 — умерли.
ForUm

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