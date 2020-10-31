В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 781 новый случай заболевания коронавирусом.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 31 октября.
23 человека умерли, 223 — выздоровели.
Заболели:
400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.
В частности, COVID-19 обнаружили у 38 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 62 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:
Деснянский — 131;
Днепровский — 100;
Соломенский — 100;
Оболонский — 90.
Днем ранее, 30 октября, в Киеве тоже фиксировали рекордное количество заражений коронавирусом — 741 случай.
Всего по состоянию на 31 октября в столице 37 549 больных COVID-19, 12 862 пациента выздоровели, 766 — умерли.
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