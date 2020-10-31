также в разделеМир
В Италии прошли протесты против карантина 11
С 1 ноября Беларусь запрещает въезд иностранцам 17
Умер легендарный актер Шон Коннери 27
В Словакии начали тестировать все население на COVID-19 17
В Варшаве в ходе протестов против запрета абортов задержали 37 человек 9
Полиция Франции задержала третьего человека, подозреваемого в теракте в Ницце 8
Россия назвала условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном 25
Более 100 тысяч случаев COVID за сутки: в США мировой антирекорд 12
В результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 20 10
Армения запросила помощь у России 62
В Греции и Турции произошло сильное землетрясение, есть жертвы 75
Лукашенко о закате политической карьеры: Да не дождетесь! 42
В ЕС пригрозили Венгрии последствиями за закупку несертифицированной вакцины в РФ 259
Нападавшим в Ницце оказался 21-летний тунисец 62
Лукашенко: Дуда сфальсифицировал выборы и хотел перевести стрелки на Беларусь 28
Из-за пандемии началось падение американского фондового рынка 12
В странах ЕС хотят установить минимальную зарплату 20
Трамп: В США больше нет свободной прессы 16

Азербайджан выступает против вовлечения третьих стран в конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе. В то же время Баку не видит, чтобы сейчас кто-то третий был втянут в конфликт.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

Алиев обвинил армянскую сторону в намерениях втянуть в нагорно-карабахский конфликт азербайджанских партнеров и друзей.

"Мы знаем, что армяне хотят втянуть некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее", - подчеркнул он.

Кроме того, азербайджанский лидер отрицает вовлечение в конфликт турецких военнослужащих.

"Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО. Здесь нет ничего удивительного. Вы видели их в Баку, а не в бою", - добавил Алиев.

Напомним, недавно премьер Армении Никол Пашинян попросил помощи в России из-за конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Позже в Министерстве иностранных дел России назвали условие для предоставления помощи Армении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
12
Теги