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Во Флоренции прошел протест против ужесточения карантина по коронавирусу. Полиция задержала около 20 человек.

Об этом сообщает The Local.

Около 200 протестующих собрались в центре города и хотели пройти на площадь Пьяцца делла Синьорина. Но туда их не пустила полиция.

На улицах возле площади начались стычки протестующих с правоохранительными органами.

В ходе столкновений демонстранты бросали в полицию коктейли Молотова, бутылки, камни, опрокидывали мусорные баки и сломали камеры наблюдения.

Мэр города Дарио Нарделла осудил поведение людей в ночь на субботу.

«Это не выражение обиды или страданий. Это беспричинное насилие как самоцель», - написал Нарделла в Facebook.

Напомним, Правительство Италии запланировало новые ограничения, чтобы сдержать вторую волну пандемии коронавируса, несмотря на протесты против введения комендантского часа.
ForUm

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