также в разделеМир
Десятки тысяч людей вышли на улицы по всему Израилю против жесткого карантина 12
Нагорный Карабах: Азербайджан занял новые позиции 15
Советник вице-президента США заразился коронавирусом 15
Умер глава Samsung Ли Гон Хи 70
Сегодня в Беларуси истекает срок народного ультиматума Лукашенко 36
США расширили санкции против России 34
США провели секретные учения в Германии 20
Армения заявила о боях в Карабахе на всех направлениях 28
Эрдоган подтвердил тестирования российских C-400 28
Президент Польши заболел на коронавирус 23
Мировая аудитория соцсетей увеличилась до 4 миллиардов 10
Вся Польша переходит в «красную» зону 130
Британия хочет запретить въезд судимым гражданам ЕС 9
ЕС решил реформировать ВОЗ 72
Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса 21
США нанесли авиаудар по Сирии, убив несколько главарей «Аль-Каиды» 36
США перед выборами обвинили российских хакеров в кибератаках 9
Во Франции за сутки коронавирус выявили у 41 тысячи человек 14

Правительство Италии запланировало новые ограничения, чтобы сдержать вторую волну пандемии коронавируса, несмотря на протесты против введения комендантского часа.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, премьер-министр Джузеппе Конте в субботу вечером проводил встречу с главами регионов для согласования новых ограничительных мер, которые вступят в силу 26 октября и будут действовать до 24 ноября.

Согласно проекту решения, рестораны, бары, кафе и кондитерские должны будут закрываться в 18:00 в будние дни. По воскресеньям и в праздничные дни они будут закрыты полностью.

Питание на вынос разрешено до 00:00, с запретом употребления на месте или поблизости.

Также останавливается работа кинотеатров, театров, казино, спортзалов, бассейнов, спа-салонов.

Кроме того, подготовлена рекомендация не ездить в соседние муниципалитеты на общественном или частном транспорте за исключением подтвержденной необходимости потребности в работе, учебе, по состоянию здоровья.

Ранее на этой неделе регионы Кампания, Лацио и Ломбардия объявили о введении ночного комендантского часа. На следующей неделе такие же ограничения планируют ввести Пьемонт и Сицилия.

Напомним, ранее Италия усилила карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги