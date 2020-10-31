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В Украине больничные койки заняты уже на 67,2%, при этом ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Хуже всего ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

Лучше всего ситуация в Тернопольской области, где заняты 54,9% коек.

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.

Напомним, Киев побил очередной антирекорд заболеваний COVID-19.
ForUm

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