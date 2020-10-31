В Крыму заявили, что начинают реализацию российского плана по водоснабжению полуострова. Об этом объявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, сообщает в субботу, 31 октября, Федеральное агентство новостей.

По его словам, на полуострове приступили к реализации плана "по устойчивому водоснабжению".

Накануне в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.

По его словам, решение о привлечении военных к строительству "было верным". В скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.