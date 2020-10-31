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Министр здравоохранения Максим Степанов призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер, в частности отсутствие масок.

Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 31 октября.

«Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок. Там четко определено, какой штраф за неношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают этих правил», — сказал глава Минздрава.

 

Глава Минздрава обратился к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и призвал нардепов проголосовать на следующей пленарной неделе за этот законопроект, чтобы он вступил в силу.

«Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID», — отметил Степанов.

Напомним, 1 июля Кабмин инициировал в Украине штрафы за неношение масок в общественных местах для физических и юридических лиц на период карантина.

17 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав хочет увеличить размеры штрафов за нарушение карантина в Украине со 170 до 17 тыс. грн.

 

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8752 человек, 3902 пациента выздоровели, 155 — умерли. Антирекорд по количеству заболеваний фиксируют второй день подряд.
ForUm

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