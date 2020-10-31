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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8752 человек, зафиксировано 155 летальных случаев, 3902 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 31 октября.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее обнаружили 8312 инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 387 481 человек, из них 158 928 выздоровели, летальных исходов — 7196.

Напомним, в коммунальных медучреждениях столицы подготовили уже 3100 коек для больных коронавирусом и предоставили МОЗ варианты для возможного размещения мобильного госпиталя.
ForUm

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