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В США в пятницу, 30 октября, зафиксировали абсолютный антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - 100,2 тысячи, сообщает Reuters.

Отмечается, что предыдущий антирекорд в 97,9 тысяч новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре.

Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID умерли почти 229 тысяч человек. Из них 926 - в пятницу.

Антирекорд по приросту случаев установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8752 человек, зафиксировано 155 летальных случаев, 3902 пациента выздоровели.
ForUm

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