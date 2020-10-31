Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из руководителей Государственной фискальной службы за вымогательство взятки в размере 200 тысяч долларов (более 5,5 миллионов гривен).

В ГБР сообщили, что задержали руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части взятки в сумме 100 тысяч долларов.

«По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства», — заявили в ГБР.

Напомним, ранее ГБР завело дело против главы КСУ.