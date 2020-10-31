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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые официальные результаты голосования на местных выборах в Украине. Данные в пятницу, 30 октября, опубликованы на сайте ЦИК.

По информации ЦИК, все избирательные участки закончили подсчет голосов и составление протоколов УИК. Почти все участки уже передали протоколы в сельские, поселковые и городские ТИК.

Всего районные ТИК приняли 682 протокола (более 45,4% от общего количества протоколов), областные ТИК - 503 протокола (более 36,8%).

В ЦИК уточнили, что избранными признали уже 20 городских голов, 17 поселковых и 47 сельских в 23 областях; а также депутатов 8 городских, 15 - поселковых и 41 - сельского советов.

Больше всего голов выбрали в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Меньше всего - в Сумской (избрали 1 сельского голову) и Хмельницкой (ни одного избранного главы) областях.

По количеству избранных депутатов лидируют Днепропетровская, Донецкая и Одесская области. Меньше всего избранных депутатов в Луганской (5) и Хмельницкой (0) областях.

Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

Напомним, ЦИК приняла протокол с «мокрой» печатью от ОИК на 208-м округе.
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