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Сегодня, 29 октября, Центральная избирательная комиссия в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Сведения указанного протокола на заседании комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 208, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе.

Напомним, 25 октября в Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько победил лидера Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду по 208 округу.
ForUm

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