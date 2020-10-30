Стала известна личность водителя, совершившего страшное ДТП в самом центре Киева.

За рулем внедорожника был Назаренко Юрий Николаевич, 1954 года рождения, который прописан в Печерском районе Киева, сообщают Vesti.ua.

Виновник ДТП пять лет проработал в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на руководящих постах. В Комиссии работал с 2007 году руководителем аппарата; с 2009-го стал членом Комиссии. Назаренко курировал информационные технологии, создавал ИТ-инфраструктуру в регуляторе.

Также Назаренко занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины и координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

Из открытых данных следует, что в 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве около 16:00 на Майдане Незалежности водитель Land Rover сбил насмерть двух человек, еще трое – получили травмы.

Полиция задержала водителя. Экспресс исследование не выявило у него признаков алкогольного опьянения.