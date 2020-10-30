Когда судьи Конституционного суда на закрытом заседании обсуждают дело о конституционности отдельных положений закона «Об очистке власти», то дело постоянно откладывают.

Об этом на брифинге сообщил председатель КСУ Александр Тупицкий, передает hromadske.

По его словам, когда судьи рассматривают это дело, «у людей, которые были на Майдане, продолжает сердце гореть племенем», и дело опять откладывают. В то же время он отметил: общество ожидает, что «люстрация не вернется относительно высокопоставленных лиц».

«Но как их (чиновников. — Ред.) посчитать? 10-15, сверху донизу — это большой вопрос», — объяснил он.

Также, по его словам, на рассмотрение и этого дела в частности влияет то, что сегодня 15 членов суда вместо 18, а вакансии уже больше года не заполняются.

Закон «Об очистке власти» вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые были совокупно не менее одного года на определенных законом должностях на государственной службе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

В КСУ поступило два заявления от Верховного суда и одно — от 47 нардепов относительно конституционности некоторых положений закона «Об очистке власти». Впоследствии суд объединил три документа в одно производство. Идет рассмотрение дела.