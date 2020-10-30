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Европейская комиссия будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить несертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.

«Любая вакцина на европейском рынке должна подходить под все высокие стандарты безопасности. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», - сказал спикер.

Он напомнил, что ЕС подписал соглашения с производителями вакцины, которые будут производить ее в Европе.

«Мы не находимся в переговорах с российскими или китайскими компаниями. Это европейская стратегия. Эту договоренность подписали все страны ЕС. Они не являются частью европейской стратегии, но это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на европейский рынок. Однако для этого им нужно пройти всю необходимую сертификацию. Но они никогда не будут частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты», - добавил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что первая партия вакцины против коронавируса прибудет в страну в конце декабря или начале января.

Орбан сказал, что Венгрия ведет переговоры с Китаем и Россией о вакцинах, и к весне она может получить доступ к двум или трем различным вакцинам. С апреля страна, вероятно, сможет «объявить о победе над пандемией».
ForUm

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