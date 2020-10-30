Переводить все школы на дистанционное обучение Киев не собирается, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача – сделать все для безопасности учебного процесса, - отметил мэр столицы. - Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии».

К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы - из-за заболевания педагогов и учащихся.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 741 человек, 17 заболевших скончались.