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В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 741 человек, 17 заболевших скончались. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

«Вирус в столице не отступает. Как в целом по Украине и во многих других странах. За прошедшие сутки в Киеве – впечатляющее количество больных. Впервые столько выявленных случаев коронавируса – 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 743 киевлян. На сегодня в столице уже 36768 подтвержденных случаев

заболевания COVID-19», - сказала пресс-секретарь.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 234 человека. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.

«К сожалению, как видим, увеличивается и количество больных, которым требуется госпитализация. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирус, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов - в больницах с подозрением на коронавирус», - отметила пресс-секретарь мэра Киева. 

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, за последние сутки — 8312. 
ForUm

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