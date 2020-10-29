АО «Укрзализныця» не намерена продолжать сотрудничество с General Electric в вопросе закупки тепловозов. Об этом на пресс-конференции УЗ заявил глава компании Владимир Жмак, сообщает LIGA.net.

«Я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель – это переход на электровозы, так как это намного экономичней», – заявил Жмак.

Электровозы также позволяют транспортировать большие объемы грузов, объяснил глава УЗ.

Жмак добавил, что в 2021 году государство профинансирует покупку 100 пассажирских вагонов и еще трех или пяти дизельных поездов. За счет госбюджета также будет проведена электрификация участков на сумму порядка 1 млрд грн.