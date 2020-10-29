В пятницу, 30 октября, ощутимо похолодает на Западе Украины, днем ​​там до + 9 + 13 градусов. А в субботу это похолодание распространится дальше, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины завтра ожидается + 11 + 15 градусов, на юге и юго-востоке + 15 + 18 градусов.

Дожди 30-го октября пройдут местами в западных областях, на Луганщине, в Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской области.

В Карпатах возможен мокрый снег.

На остальной территории без существенных осадков.

Сильные туманы.

В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха еще держаться за +12 градусов. А вот выходные в столице похолодает до + 7 + 10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем ​​– без существенных осадков.