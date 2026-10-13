В Україні 13 жовтня будуть дощі, подекуди тумани, від -3° до +23°

В Україні у вівторок, 13 жовтня, буде хмарно з проясненнями, дощитиме, крім західних, східних, Житомирської та Вінницької областей, у західних областях заморозки, вдень до +23°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Дощі, в західних, східних, Житомирській, Вінницькій, вдень і Київській областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

Як повідомили в УкрГМЦ, в Києві та області 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°; на Київщині вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.