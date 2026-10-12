Влада Києва не хоче встановлювати мобільні укриття

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, у якому просить суд визнати протиправною бездіяльність КМДА та Київради щодо встановлення у місті мобільних укриттів.

"Також прокуратура вимагає зобов'язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів (зокрема, біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах тощо)", – повідомляє Київська міська прокуратура.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов'язок щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту, а також забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях. Про це йдеться у статтях 17, 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, статтях 27, 36-1, 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях.

Статистика свідчить: під час обстрілів Києва збройними силами рф значна частина трагічних випадків та загибелі громадян стається саме на вулицях, коли люди не встигають дістатися до підземних станцій метро або стаціонарних сховищ.

Поточний стан забезпечення населення засобами цивільного захисту є недостатнім і потребує негайного реагування з боку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Фото: Київська міська прокуратура.