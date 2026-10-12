Дизель-шоу: як і чому Трамп пішов на ганебну угоду з Путіним

Дональд Трамп оголосив про угоду з путінською Росією щодо постачання дизельного пального в США. Цей крок очільника Білого дому викликав обурення в усіх куточках цивілізованого світу, в тому числі в Україні. Деталі — далі в матеріалі ForUA.

Надвечір п’ятниці, 9 жовтня за Києвом, президент США Дональд Трамп розповів у соцмережах про те, що мав «чудову» телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Детально про зміст півторагодинної балаканини з міжнародно визнаним злочинцем нинішній господар Білого дому розповсюджуватися не став. Натомість констатував, що домовився з правителем РФ про постачання російського дизельного палива на американський та інші ринки.

«Було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить більше 300 тисяч тонн дизельного палива на американський і світовий ринки, ще 500 тис тонн - протягом листопада, і мільйон тонн - відразу на Social», - зазначив Трамп. Після цього, за його словами, Москва «з урахуванням виробничих можливостей російських НПЗ» поставить ще 3 млн. тонн дизельного палива.

80-річний американський лідер стверджує, що завдяки цьому ціни на дизельне паливо для американців та всього світу почнуть «знижуватися - стрімко та рекордними темпами».

Водночас стало відомо, що Мінфін США видав тимчасову ліцензію (до 7 квітня 2027 року), що дозволяє постачання російського дизельного палива на ринок.

Після Дональда Трампа телефонну розмову лідерів США та РФ прокоментували і у Кремлі. У лаконічній письмовій заяві Путіна йдеться про те, що під час дзвінка обговорювалися «врегулювання української кризи, ситуація навколо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин».

«Російська сторона підтвердила свою готовність постачати нафту та нафтопродукти на американський та світовий ринки», - наголошується у заяві без уточнення обсягів та термінів таких постачань.

В даному контексті слід зауважити, що середня ціна на бензин у США з кінця лютого підскочила більш ніж на 46% - до 4,37 долара за галон, а вартість дизельного палива за той же період злетіла на 67%, досягнувши 6,28 долара за галон. Таким чином, ціни на дизель, що використовується в сільському господарстві, для опалення житлових будинків і у вантажних перевезеннях, наблизилися до рекордного рівня і стали становити загрозу для соратників Трампа по Республіканській партії напередодні виборів до Конгресу 3 листопада, які визначать, чи збережуть вони там свою незначну більшість.

Трамп намагається покласти відповідальність за різке зростання цін на пальне на Київ та його удари по російським НПЗ. Натоміть Україна наполягає, що російські нафтопереробні заводи є законними цілями для ударів, оскільки вони є донорами росармії, яку забезпечують паливом, а відтак фінансують війну.

Усі притомні профільні експерти в унісон констатують, що ключовим фактором, який дестабілізує світові постачання енергоносіїв, залишається війна США та Ізраїлю з Іраном. Окрім того, зауважують аналітики, угода Трампа та Путіна ситуацію не врятує. Приміром американський експерт Тім Армітаж наголошує, що перша «велика» обіцяна Росією партія постачання дизеля становить приблизно 2,25 млн барелів, тоді як щоденне споживання в США становить близько 3,8 млн барелів, «тому це жодним чином не вплине на ціни на заправках у США». «Звичайно, попереду ще дві поставки, але це виглядає як дещо відчайдушний крок президента Трампа, спрямований на зниження інфляції напередодні проміжних виборів до Конгресу», - вважає експерт.

Коментуючи «дизельні» домовленості по лінії Трамп-Путін, президент Зеленський розповів, що буквально днями до Києва приїжджали представники Конгресу США - двопартійна делегація. «Вони запитали: «Що потрібно, щоб закінчити війну?» Відповідь має бути сильною. Повинні бути санкції за законом Ліндсі Грема, має бути підтримка України у захисті життя і має бути тиск на Росію за війну. Але що ми побачили? Відбулася розмова лідерів Америки та Росії. Розмова, яка веде до іншого...», - написав нинішній господар Банкової у соцмережах, додавши, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої і тривалої деескалаційної домовленості - це очевидна слабкість, яка грає на руку РФ і на те, «що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат і шкоди світові». Резюмуючи, Зеленський назвав дизельні тілорухи Трампа інвестицією у війну. Він окремо вказав на те, що про угоду Трампа з Путіним українська сторона дізналася лише за годину до оголошення про неї, під час переговорів у Маямі української та американської «мирних» делегацій.

Зрештою українська перемовна команда, яку, за словами нинішнього гаранта української Конституції використали у якості ширми, достроково залишила територію США.

«Замість енергетичного перемир’я у війні між Росією і Україною відбулась сепаратна угода між Трампом і Путіним, які обмінялися символічними подарунками. Росія зробила «жест доброї волі» для Трампа – постачання певної партії дизеля в США напередодні виборів до Конгресу США. Трамп дуже сподівається, що це допоможе республіканцям на проміжних виборах до Конгресу США. В обмін Путін отримав тимчасове зняття санкцій на експорт дизельного пального з РФ. Але головне, що він фактично отримав неофіційний дозвіл продовжувати руйнівні удари по Україні як мінімум найближчі півроку. Тому оборудку між Трампом і Путіним можна назвати «дизельним Мюнхеном» Дональда Трампа. Забудьте про «пекельні санкції» проти РФ, які дехто очікував до 18 жовтня відповідно закону Ліндсі Грема. Трамп задоволений як дитина, якому російський диктатор подарував цукерку. Путін закинув гачок з дизельною приманкою і Трамп з радістю заковтнув цей гачок.

Проблема цієї угоди для України не лише в тому, що зірвалися майже останні надії на якесь енергетичне перемир’я. Ця угода є пасткою і для відносин між США і Україною. Путін явно хоче підставити Україну перед Трампом. Він розуміє, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема буде і продовження атак по російських НПЗ. І тоді Кремль буде звинувачувати Україну в зриві постачань російського дизелю до США», - зазначає політолог Володимир Фесенко.

На переконання експерта, економічні і політичні зиски від цієї угоди для Трампа будуть обмеженими і в часі, і по реальних наслідках: «Постачання 300 тисяч тонн дизельного палива на американський ринок якщо і знизить ціну на дизель в США, то мінімально. Однак для Трампа є важливим ситуативно-передвиборний і тактичний інформаційно-політичний ефект від цієї угоди. А от Путін грає багатоходівку – і в реалізації стратегії своїх відносин з Трампом, і в провокуванні кризи у відносинах сіж США і Україною. І тому нам треба діяти не на емоціях, а виважено і гнучко. Це не означає припинення ударів по російських НПЗ, але активні контакти з американцями не можна припиняти. Для нас важливий не стільки Трамп, а США, і треба зберігати інституційні відносини з американською стороною. Потрібно зберігати контакти і в переговорному треку щодо російсько-української війни. Ефективність американського посередництва зараз максимально девальвована, але сваритися з американцями не варто, і цей переговорний трек треба зберігати хоча б на перспективу. Однак треба думати разом з європейськими партнерами про кардинальне оновлення стратегії і тактики мирних переговорів, і можливо про створення нового, або паралельного переговорного майданчику».

Попри все, тримати голову холодною закликає й очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. «Як і в усіх попередніх ситуаціях, будь-які лобові українські дії є контрпродуктивними. Отже, що потрібно робити Україні в ситуації, що склалася. Перше і головне: не забувати про те, що наш головний союзник зараз - американські ЗМі, які живуть за своїми законами і правилами. І цим правилам змушений підпорядковуватися Трамп. Тому наша головна ціль: отримати підтримку саме американських медіа. Нагадаю усім скептикам: дух Анкориджа перемогли саме ЗМІ», - підкреслює політолог.

З тим, аби отримати, умовно кажучи, стійке адвокатування з боку американської четвертої влади, на думку Вадима Денисенка, Києву слід вийти зі своїм мирним планом, який має бути багато в чому аналогом до кампанії 9 травня 2026 року (тоді Зеленський видав указ про дозвіл проведення параду на Красній площі — Рд.).

«Тобто, ми маємо заявити, що готові дозволити Росії експортувати 4.8 млн тон дизеля до США, але тільки у випадку відсутності ударів по нашій енергетиці. Удар по енергетичному обʼєкту дорівнює удари по танкерам та по НПЗ. На жаль, ми змушені йти в ескалацію з усіма відповідними наслідками. Але ми маємо дуже чітко донести цей план світові, без театральних жестів. Це гра ва-банк. Можливо, найскладніша з 24.02.2022 року. Окрім цього, маємо розуміти: ми дуже обмежені в часі, бо перед нами маячить загроза розвалу фінансової коаліції на підтримку України після березневих виборів у Франції».

Загалом, переговорний трикутник Україна-США-РФ, констатує Вадим Денисенко, помер, а відтак необхідно шукати нову переговорну платформу. Це, вважає політолог, наразі головна задача для української влади, «бо інакше ми опинимося в надскладній ситуації без плану Б».