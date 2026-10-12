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Суспiльство

Удар по «Яндексу» знешкодив ботоферми: з мережі разом зникли антиукраїнські «поляки» та антипольські «українці»

Удар по «Яндексу» знешкодив ботоферми: з мережі разом зникли антиукраїнські «поляки» та антипольські «українці»

Після успішних ударів ЗСУ по дата-центрах компанії «Яндекс» у мережі зафіксували стрімке падіння штучної аномальної активності. З інформаційного простору практично безслідно зникли так звані «поляки», які систематично висловлювали ненависть до українців, а також «українці», які виступали з антипольськими заявами. Про це заявив військовий експерт Вольський.

За його словами, ураження серверної інфраструктури ворога негайно вдарило й по масштабних цифрових маніпуляціях на Заході. Зокрема, рівень онлайн-підтримки німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та американського руху MAGA, що підтримує Дональда Трампа, синхронно впав на 56%.

Експерт наголосив, що такий обвал чітко оголив справжні джерела координації ботоферм і навмисно роздмухуваної ворожнечі, підтверджуючи, що ключові важелі закордонних інформаційних спецоперацій РФ перебували безпосередньо на палаючих дата-центрах.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУЯндексботоферми
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