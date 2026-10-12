Глава уряду обговорив із МВФ потреби українського бюджету

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову із директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком. Про це очільник українського уряду повідомив у Телеграмі.

"На початку тижня річних зборів МВФ та Світового банку обговорив із директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком виконання держбюджету в 2026 році та наші бюджетні потреби на 2027 рік", - написав Корецький.

Під час розмови сторони окремо звернули увагу на посилення російських атак на український бізнес, що створює ризик недоотримання податкових надходжень, обговорили також інші ризики для економіки.

"Працюємо над пошуком необхідного зовнішнього фінансування. Розраховуємо на допомогу від ЄС, двосторонню допомогу від країн поза Євросоюзом, а також на програми підтримки Світового банку. Будемо разом шукати рішення", - зауважив Корецький.

Він запевнив, що уряд працює із Верховною Радою, щоб цього пленарного тижня ухвалити законопроєкти, критично важливі для виконання програми МВФ та забезпечення своєчасного надходження фінансування від ЄС.

Крім того, Корецький зазначив, що Україна чекає на візит місії МВФ у листопаді.

ForUA нагадує, за 9 місяців 2026 року до держбюджету не надійшло 50 млрд грн запланованих доходів, при цьому 32 млрд грн із них було недоотримано у серпні-вересні.

Крім того, внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань Україна недоотримала 29,5 млрд доларів бюджетної підтримки від партнерів, однак ще є можливість прийняти усі необхідні законопроєкти.