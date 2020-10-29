В Киеве заболевания коронавирусом обнаружили еще в 577 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 726 киевлян. На сегодня в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы попали 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 129, в Днепровском - 104 и в Дарницком районе - 75 случаев, - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на 9:00 29 октября в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.