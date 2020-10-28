Некоторые добровольцы, которые участвуют в испытаниях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РБК.
По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо. Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.
Половина добровольцев получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз, рассказал Гинцбург. Всего в завершающем этапе клинических испытаний участвуют около 40 тыс. добровольцев.
Директор центра добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.
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