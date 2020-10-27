Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны Украины некачественных бронежилетов для нужд армии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Минобороны закупили некачественные бронежилеты марки «Корсар МИД-1-4», которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются. При этом должностные лица МОУ и представители компании поставщика знали, что при намокании (дождевание) в бронежилетах меняется молекулярная структура «кевлара» и он теряет свои пуленепробиваемые свойства.

Установленная сумма убытков государственному бюджету Украины в результате закупки некачественных бронежилетов составляет почти 42 млн гривен.

20 октября 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении генерал-лейтенанту - бывшему заместителю министра обороны, который в апреле 2018 года, достоверно зная о несоответствии бронежилетов производства ООО «ТЕМП-3000» своим техническим условиям использовал свои полномочия и заставил подчиненных, которые докладывали об указанных недостатках, ускорить их приемку. Таким образом экс-заместитель министра обороны подозревается в умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 УК Украина).

Также сообщается о подозрении еще семи фигурантам уголовного производства, среди которых генерал-майор - бывший начальник одного из главных управлений Министерства обороны Украины, его заместители, а также основатель предприятия-производителя бронежилетов, который через замминистра лоббировал интересы своего предприятия.

5 ноября 2019 было сообщено о подозрении 5 высокопоставленным лицам Минобороны.

После ознакомления подозреваемых и их адвокатов с материалами уголовного производства, в суд будет направлен обвинительный акт.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора.

Оперативное сопровождение осуществлялось Главным оперативным управлением ГА ГБР и Департаментом стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В конце июня 2019 Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.