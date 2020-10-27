У нескольких заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у одного из заместителей уже подтвердили COVID-19.

Об этом сообщила спикер президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.

«Два человека из Офиса президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции», - сказала она и добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.

Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.

«К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной», - написала она.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди Елены Зеленской был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Ее выписали в начале июля.

Заболел также их семилетний сын Кирилл.