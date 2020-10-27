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Минстерство здравоохранения планирует закупить тесты на коронавирус, которые используют экспресс-метод определения на антиген COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген появились в мире месяц тому назад, и Минздрав провел переговоры с компаниями поставщиков, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем соответствующий нормативный акт постановления Кабмина о выделении дополнительных средств на тестирование и закупку этих тест-систем», - сказал Степанов.

Он отметил, что с помощью экспресс-тестов планируется осуществлять до 1 млн исследований в месяц.

Степанов добавил, что сейчас заканчиваются испытания украинской тест-системы для определения антигенов методом ИФА.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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