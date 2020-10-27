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По состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксирован 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6677 новых случаев.

Всего проведено 3087288 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2799 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9506 случаев;

Волынская область - 12 635 случаев;

Днепропетровская область - 13 418 случаев;

Донецкая область - 8819 случаев;

Житомирская область - 12 878 случаев;

Закарпатская область - 13 345 случаев;

Запорожская область - 8463 случая;

Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;

Кировоградская область - 2157 случаев;

Киев - 34887 случаев;

Киевская область - 15 156 случаев;

Львовская область - 28 086 случаев;

Луганская область - 3321 случай;

Николаевская область - 7194 случая;

Одесская область - 22 640 случаев;

Полтавская область - 8350 случаев;

Ривненская область - 18 003 случая;

Сумская область - 10 810 случаев;

Тернопольская область - 19 522 случая;

Харьковская область - 33 806 случаев;

Херсонская область - 3344 случая;

Хмельницкая область - 13 845 случаев;

Черновицкая область - 20 117 случаев;

Черкасская область - 8301 случай;

Черниговская область - 8083 случая.
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