По состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксирован 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6677 новых случаев.
Всего проведено 3087288 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2799 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 9506 случаев;
Волынская область - 12 635 случаев;
Днепропетровская область - 13 418 случаев;
Донецкая область - 8819 случаев;
Житомирская область - 12 878 случаев;
Закарпатская область - 13 345 случаев;
Запорожская область - 8463 случая;
Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
Кировоградская область - 2157 случаев;
Киев - 34887 случаев;
Киевская область - 15 156 случаев;
Львовская область - 28 086 случаев;
Луганская область - 3321 случай;
Николаевская область - 7194 случая;
Одесская область - 22 640 случаев;
Полтавская область - 8350 случаев;
Ривненская область - 18 003 случая;
Сумская область - 10 810 случаев;
Тернопольская область - 19 522 случая;
Харьковская область - 33 806 случаев;
Херсонская область - 3344 случая;
Хмельницкая область - 13 845 случаев;
Черновицкая область - 20 117 случаев;
Черкасская область - 8301 случай;
Черниговская область - 8083 случая.
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