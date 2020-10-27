За прошедшие сутки еще у 525 киевлян обнаружили коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще у 525 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 7 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 706 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 887», - сообщил Кличко.

Заболели 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет, 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели в том числе и 17 медиков. В больницы столицы госпитализировали 88 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 176 человек. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 104, в Днепровском - 92 и 91 случай в Оболонском районе», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.