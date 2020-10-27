В мире по состоянию на утро 27 октября зафиксировали 43 777 856 случаев COVID-19.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Worldometer.
При этом 32 182 568 человек выздоровели, 1 164 520 пациентов умерли.
Больше всего больных COVID-19 зарегистрировано в США (8962783), Индии (7946429), Бразилии (5411550).
В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1,5 миллиона. Также более миллиона больных зафиксировано во Франции, Испании, Аргентине и Колумбии.
Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время