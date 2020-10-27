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В мире по состоянию на утро 27 октября зафиксировали 43 777 856 случаев COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 32 182 568 человек выздоровели, 1 164 520 пациентов умерли.

Больше всего больных COVID-19 зарегистрировано в США (8962783), Индии (7946429), Бразилии (5411550).

В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1,5 миллиона. Также более миллиона больных зафиксировано во Франции, Испании, Аргентине и Колумбии.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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