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До конца года в Украине за сутки должны делать в 75 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«На сегодняшний день мы дошли уже почти до 40 тыс. тестирований. Согласно нашим возможностям, согласно тому плану, который у нас есть, на середину ноября мы должны выйти на 50 тыс. тестирований в сутки. Далее до 75 тысяч тестирований до конца года», - сказал Степанов.

Он отметил, что для создания ПЦР-лаборатории необходимо помещение, оборудование и обученные люди. По его словам, для исследования ПЦР-тестов нужны такие навыки, которые есть только у специалистов. «Мы параллельно обучаем людей, закупаем оборудование, и соответственно увеличиваем количество тестирований», - сказал Степанов.

Он добавил, что за предыдущие сутки всего было осуществлено 56 710 тестирований на коронавирус, из них 3 3361 методом ПЦР, а также 23 349 исследований методом ИФА.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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